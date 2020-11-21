Нардеп заявил, что "ковидний" фонд является инициативой Уманского

КИЕВ. 21 ноября. УНН. “Ковидний” фонд — это ноу-хау, которое предложил бывший министр финансов и советник руководителя Офиса Президента Игорь Уманский. Об этом сказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, депутат от “Слуги народа” Александр Трухин в эфире программы “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

“На сегодняшний день „ковидный“ фонд, тот, о котором мы с вами говорим — это ноу-хау, которое предложил сам Уманский. „Ковидний“ фонд получил небольшое видоизменение — мы добавили парламентский контроль, благодаря всем фракциям мы проголосовали, поддержали. И были выделены деньги на борьбу с „ковидом“, было выделено на борьбу ровно 32 млрд грн. Все эти 32 млрд грн не тронуты, не задействованные на дороги и направлены на реальную борьбу с „ковидом“. 25 млрд грн, которые благодаря усилиям Президента и команды Президента были получены по решению Стокгольма, арбитража, попали в бюджет Украины”, — сказал Александр Трухин.

Он отметил, что Президент сказал, что деньги, которые заработаны на инфраструктуре благодаря газотранспортной системе страны, будут вложены в инфраструктуру и не будут потрачены на популизм.

“Что мы имеем сегодня. Сегодня господин Уманский, который рекордно коротко пробыл на своем посту — Украина еще не знала столь успешного министра финансов — это наша большая ошибка. Я думаю, что мы, как команда, должны начать говорить правду и объяснить всю ситуацию, что на самом деле произошло. Потому что мы все об этом умалчиваем, об этом знают все коллеги, которые находятся в парламенте. Об этом знают все сотрудники Министерства финансов. К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. И потому человек не смог сочетать свои страсти с тем местом рабочим, куда его поставили”, — добавил Трухин.

Напомним, бывший советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, который на днях уволился, заявил, что средства из коронавирусного фонда, которые выделили на строительство дорог, присвоил так называемый “картель”.

Также напомним, Уманский подал заявление на увольнение с должности.

Добавим, что с 5 по 30 марта 2020 года Уманский был министром финансов Украины в правительстве Дениса Шмыгаля.