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Зеленский корзиной с цветами почтил память Героев Небесной Сотни

Зеленский корзиной с цветами почтил память Героев Небесной Сотни

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В день Достоинства и Свободы от имени президента Владимира Зеленского под памятным крестом, где во время Революции Достоинства погибли активисты Майдана, была установлена корзина с цветами. Таким образом Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни, находясь при этом на самоизоляции из-за инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

“В День Достоинства и Свободы, 21 ноября состоялось чествование памяти Героев Небесной Сотни от имени Президента Украины Владимира Зеленского”, — сообщили в Офисе президента.

Так, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

“В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижения достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы”, — сказал Зеленский.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Майдан Независимости, Герои Небесной Сотни, Революция Достоинства, Владимир Зеленский
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