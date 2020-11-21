Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня - омбудсмен

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня. Украинцы на Востоке нашей страны рискуют потерять жизнь, чтобы завоевать право для каждого из нас жить в независимой Украине. Об этом по случаю Дня Достоинства и Свободы в Facebook написала омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

Денисова отметила, что достоинство и свобода для украинцев не просто словами.

"Можно представить мать, которая молчит, когда ее ребенка бьют? Конечно нет. Не смолчали и украинцы в 2004 году, когда они отстаивали свое избирательное право.

Не смолчали они и в ноябре 2013 года, когда стали на защиту прав и свобод человека и гражданина, а также желания развивать демократическое правовое государство с европейским вектором.

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"Что могло быть страшнее адской ночи, когда разгоняли и били студентов силовики?" - казалось мне тогда ... А дальше - массовые расстрелы и сокрушительный пожар в Доме профсоюзов на Майдане", - написала омбудсмен.

По ее словам, каждый день, проведенный ею на Майдане "не ассоциируются со страхом - была бессильная ярость от невозможности остановить кровопролитие. Тоска и скорбь по невинным душами, которые ценой собственной жизни изменили новейшую историю нашего государства навсегда в моей памяти и моем сердце".

"Борьба за Свободу и Достоинство продолжается и сегодня. Украинцы на Востоке нашей страны рискуют потерять жизнь, чтобы завоевать право для каждого из нас жить в независимой Украине. Помните об этом! С Днем Достоинства и Свободы!" - резюмировала Денисова.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.