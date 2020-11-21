Джемилев о Дне Достоинства и Свободы: мы сделали свой цивилизационный выбор

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня день, который воскрешает в памяти события Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года. Мы сделали свой цивилизационный выбор и не сойдем с пути. Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня день, который воскрешает в памяти события Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013 года. В те судьбоносные годы перед Украиной был поставлен вопрос быть настоящей независимой страной, или навсегда остаться протекторатом агрессивного соседа. Мы сделали свой цивилизационный выбор и не сойдем со своего пути", - написал Джемилев.

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Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.