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Степанов назвал "национальной забавой" фракции "Голос" сбор подписей за его отставку

Степанов назвал "национальной забавой" фракции "Голос" сбор подписей за его отставку

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал "национальной забавой" фракции "Голос" сбор подписей за его отставку с должности министра. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Относительно новостей по сбору подписей, фракция "Голос" начала их собирать через две недели как я был назначен (на должность министра здравоохранения - ред.) У них такая национальная забава, хоть другие пакости не делают. Это была бы действительно проблематика, если бы фракция "Голос" поддерживала меня, исходя из ценностей этой фракции и партии, исходя из того, как они издевались, некоторые представители, в том числе тот представитель, что у вас находится в студии (нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина - ред.), как они издевались и разваливали всю систему здравоохранения. Мы увидели это в начале эпидемии, в каком состоянии оно все было", - отметил министр.

В свою очередь нардеп от фракции "Голос" Ольга Стефанишина отметила, что постановление об отставке Максима Степанова подписали почти все фракции в парламенте и "Слуги народа", и "Европейская солидарность".

"Я сейчас занимаюсь тем, чтобы спасать украинцев и оказывать им медицинскую помощь, а не занимаюсь тем, чтобы ходить и разбираться почему кто-то подписал, а кто-то не подписал, почему это делает фракция "Голос" или любая другая политическая сила. Они играют в политические игры уже более 6 месяцев без всякой даже теоретической помощи в борьбе с COVID-19 и занимаются этими глупостями, которыми они занимаются, я имею в виду те люди, о которых я сказал. Разбираться почему они собирают подписи, пусть собирают, я же говорю - это превратилось в какую-то национальную забаву им так кажется, по крайней мере", - добавил Степанов.

Напомним, медицинское сообщество Украины уже обращалась к Президенту Украины и народным депутатам с просьбой оставить главу Министерства здравоохранения Максима Степанова в должности и дать ему возможность продолжить работу на благо украинских пациентов.

Добавим, что врачи уже неоднократно высказывались в поддержку Максима Степанова.

Так, инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская заявляла, что увольнять министра здравоохранения Максима Степанова в условиях борьбы с пандемией COVID-19 недопустимо.

Источник: УНН
Теги: Украина, отставка, Минздрав, Максим Степанов
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