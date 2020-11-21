Епифаний: мы достойны быть свободными

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Мы достойны быть свободными! А самое главное - мы свободны творить собственное будущее. Недаром именно под таким лозунгом отмечается в этом году День Свободы и Достоинства в нашем государстве. Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы достойны быть свободными! Ведь свобода - это дар Господень. Промыслом Божиим украинский народ сегодня имеет духовную и государственную независимость, свой язык, веру, самобытную культуру, тысячелетние традиции, славную историю. А самое главное - мы свободны творить собственное будущее. Недаром именно под таким лозунгом отмечается в этом году День Свободы и Достоинства в нашем государстве", - написал Епифаний.

По его словам, "существует много препятствий на нашем пути и многие хотят отобрать у нас эту фундаментальную ценность - свободу".

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"Сегодня давайте вспомним все, чего мы достигли и нет. Не забудем поблагодарить наших защитников, которые и в эти минуты защищают нас от российского агрессора, а также - наших новейших Героев, которые отдали свои жизни ради сохранения нашей свободы, помолимся за их родных и близких, подвергшихся невосполнимым потерям. Пусть Господь защитит живых и упокоит души павших Героев в Своих небесных обителях, пусть вечной будет память их ... пусть Господь поможет нам получить справедливый мир, победу в борьбе за свободу, и дарует нам единство и согласие между собой!" - отметил Епифаний.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.