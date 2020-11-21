Активисты высыпали под стенами "Феофании" асфальт - "лекарство" для Президента

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Участники автомарша "Майдан-Феофания" под стенами больницы "Феофания", где лечится от COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, зажгли файеры и высыпали асфальт, передает кореспондент УНН.

Так, кроме файеров активисты привезли асфальт и высыпали его недалеко от больницы, отметив, что привезли “лекарство” для Президента.

После этого участники автомарша начали расходиться.

Добавим, бывший советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, который уволился с должности, заявил, что средства из коронавирусного фонда, что выделили на строительство дорог, присвоил так называемый “картель”.

Также добавим, что по данным исследования, в Украине 48% граждан поддерживают выделение средств из Фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог, а 50% не поддерживают.

Напомним, накануне участники автомарша “Майдан-Феофания” прибыли в больницу “Феофания”.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы. Так, локации проверили взрывотехники и кинологи.

Также напомним, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.