Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 0,0000  EUR: 33,44 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эскиз Большого Герба: эксперт рассказал, соблюдены ли законы геральдики
Эскиз Большого Герба: эксперт рассказал, соблюдены ли законы геральдики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23160

Активисты высыпали под стенами "Феофании" асфальт - "лекарство" для Президента

Активисты высыпали под стенами "Феофании" асфальт - "лекарство" для Президента

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Участники автомарша "Майдан-Феофания" под стенами больницы "Феофания", где лечится от COVID-19 Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, зажгли файеры и высыпали асфальт, передает кореспондент УНН.

Так, кроме файеров активисты привезли асфальт и высыпали его недалеко от больницы, отметив, что привезли “лекарство” для Президента.

После этого участники автомарша начали расходиться.

Добавим, бывший советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский, который уволился с должности, заявил, что средства из коронавирусного фонда, что выделили на строительство дорог, присвоил так называемый “картель”.

Также добавим, что по данным исследования, в Украине 48% граждан поддерживают выделение средств из Фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог, а 50% не поддерживают.

Напомним, накануне участники автомарша “Майдан-Феофания” прибыли в больницу “Феофания”.

Как ранее сообщал УНН, в Киеве полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы. Так, локации проверили взрывотехники и кинологи.

Также напомним, что 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы — день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Источник: УНН
Теги: Украина, Феофания, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.