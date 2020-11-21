Результат поединка Украина-Швейцария должен решаться исключительно на поле - нардеп

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Нардеп, член группы по межпарламентским связям с Швейцарской Конфередацией Верховной Рады Украины Александр Пасечный прокомментировал срыв матча "Украина-Швейцария". По его словам, результат этого поединка должен решаться исключительно на поле, передает УНН со ссылкой на его сообщение в Facebook, передает УНН.

"Как и миллионы наших болельщиков, с тревогой наблюдаю за ситуацией, которая сложилась вокруг отмененного матча Лиги наций Швейцария-Украина. Поединок не состоялся из-за того, что нашей сборной выходить на поле запретил врач кантона Люцерн, где и должна была пройти игра. Хотя в нашей команде было достаточное количество игроков с отрицательными результатами тестов на Covid-19, как того требуют правила УЕФА. Сине-желтые до последнего готовились к ответственному поединку со швейцарцами, но местный врач решил, что матча не будет", - написал он.

По словам депутата ситуация сложная и может завершиться неприятными последствиями. Пасечный считает, что "должны сделать все возможное, чтобы подобные случаи не происходили в футбольной жизни".

"Как член группы по межпарламентским связям с Швейцарской Конфередациею Верховной Рады Украины и член исполкома Украинской ассоциации футбола не могу оставаться равнодушным к этой ситуации. Должны сделать все возможное, чтобы подобные случаи не происходили в футбольной жизни! Результат матча должен решаться исключительно на поле!" - подчеркнул он.

Напомним, диаспора украинцев в Швейцарии рассказала о выборочной "принципиальностиь" санитарного врача Люцерна, который запретил украинцам сыграть матч Лиги Наций.

Также напомним, что в Украине повторное тестирование игроков украинской сборной на "ковид" показало все отрицательные результаты.