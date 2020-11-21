Арестович раскрыл план "Б" Зеленского по Донбассу

КИЕВ. 21 ноября. УНН. План "Б" обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы. Об этом в интервью "ТСН" заявил представитель украинской делегации Алексей Арестович, передает УНН.

"Неофициально говорю о плане "Б", как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там миротворцы", - сказал Арестович.

По его словам, от плана Петра Порошенко план Зленеського ничем не отличается.

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"Только ходит такая легенда кулуарах, что в 2016 году почти договорились о миротворцах, но кто-то уперся из украинской делегации и план ввода миротворцев был сорван. Мы сейчас нашли способ фактически обеспечить миротворцев. Увеличение СММ ОБСЕ - это мощный элемент контроля", - отметил Арестович.

Ранее первый Президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) считает абсурдной возможность введения российских миротворцев на временно оккупирован Донбасс.