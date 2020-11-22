В Украине в 11 городах стартовал второй тур местных выборов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 11 городах Украины сегодня стартовал второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выберут мэров, передает УНН со ссылкой на информацию ЦИК.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

По данным ЦИК, повторное голосование в это воскресенье состоится в таких городах:

• Бердянск (Запорожская область);

• Днепр (Днепропетровская область);

• Дрогобыч (Львовская область);

• Львов (Львовская область);

• Николаев (Николаевская область);

• Никополь (Днепропетровская область);

• Полтава (Полтавская область);

• Ровно (Ровенская область);

• Славянск (Донецкая область);

• Ужгород (Закарпатская область);

• Черкассы (Черкасская область).

Напомним, для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время второго тура местных выборов сегодня задействуют около 10 тыс. правоохранителей.