В Украине в 11 городах стартовал второй тур местных выборов
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В 11 городах Украины сегодня стартовал второй тур местных выборов, в ходе которого украинцы выберут мэров, передает УНН со ссылкой на информацию ЦИК.
Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.
По данным ЦИК, повторное голосование в это воскресенье состоится в таких городах:
• Бердянск (Запорожская область);
• Днепр (Днепропетровская область);
• Дрогобыч (Львовская область);
• Львов (Львовская область);
• Николаев (Николаевская область);
• Никополь (Днепропетровская область);
• Полтава (Полтавская область);
• Ровно (Ровенская область);
• Славянск (Донецкая область);
• Ужгород (Закарпатская область);
• Черкассы (Черкасская область).
Напомним, для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время второго тура местных выборов сегодня задействуют около 10 тыс. правоохранителей.