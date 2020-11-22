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Экс-министра экономики Милованова назначили советником Ермака

Экс-министра экономики Милованова назначили советником Ермака

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПУ.

“Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата”, — говорится в сообщении.

Как отметил Милованов, он надеется, что его знания будут полезны руководству Украины.

Напомним, еще в марте Тимофей Милованов отказался работать в правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Источник: УНН
Теги: Украина, Офис президента Украины, Тимофей Милованов, Андрей Ермак
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