Экс-министра экономики Милованова назначили советником Ермака

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПУ.

“Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2020 годах Тимофей Милованов назначен советником руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака вне штата”, — говорится в сообщении.

Как отметил Милованов, он надеется, что его знания будут полезны руководству Украины.

Напомним, еще в марте Тимофей Милованов отказался работать в правительстве премьер-министра Дениса Шмыгаля.