ЦИК о втором туре выборов: на данный момент системных нарушений, что могут повлиять на результаты - не зафиксировано

КИЕВ. 22 ноября. УНН. 1648 избирательных участков в 9 регионах, где сегодня, 22 ноября, происходит повторное голосование по выборам городского головы, открылись вовремя. Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, на данный момент не зафиксировано, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦИК Украины.

1648 избирательных участков в 9 регионах, где сегодня, 22 ноября, происходит повторное голосование по выборам городского головы, открылись вовремя. С опозданием открылся избирательный участок № 531254 (г. Полтава).

“Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, по состоянию на 9:30 не зафиксировано. Голосование проходит в штатном режиме”, — сообщили в ЦИК.

По информации, поступившей от территориальных избирательных комиссий, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией COVID-19 и объявленным Кабинетом Министров Украины “карантином выходного дня” члены УИК контролируют соблюдение избирателями и другими субъектами избирательного процесса правил безопасности.

Добавим, повторное голосование по выборам городского головы происходит в 11 городах Украины: Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

Всего в этом голосовании смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.