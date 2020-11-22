Местные выборы: явка избирателей во втором туре составляет 9,7%

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах в 12:00 составила 9,7% (погрешность составляет 0,5%), пишет УНН.

По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах в 12:00 составила 9,7% (погрешность составляет 0,5%).

“Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах этот же час составила 8,6%”, — сообщили в ОПОРЕ.

Напомним, сегодня продолжается повторное голосование на выборах городских голов в 11 городах: Бердянск (Запорожская область), Днепр, Дрогобыч (Львовская область), Львов, Николаев, Никополь (Днепропетровская область), Полтава, Ровно, Славянск (Донецкая область), Ужгород, Черкассы.