ЦИК о втором туре выборов: явка избирателей составляет почти 13%

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на 13:00 средняя явка избирателей на выборах городских голов составляла почти 13%. Об этом сообщает УНН ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

“По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составляла почти 13%”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку поступают в ЦИК от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или по электронной почте.

Сейчас наибольшая явка избирателей в количестве 13,2% зафиксирована в Днепропетровской области, 12,9% в Донецкой области, 18,4% в Закарпатской области. Самая низкая явка 11,5% зафиксирована в Черкасской области.

Напомним, как сообщали ранее в ЦИК, 1648 избирательных участков в 9 регионах, где сегодня, 22 ноября, происходит повторное голосование по выборам городского головы, открылись вовремя. Серьезных системных нарушений, которые могут повлиять на результаты волеизъявления избирателей, на данный момент не зафиксировано.