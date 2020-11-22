Мои крылья: Верещук показала двух сыновей

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украинский политик, народный депутат от “СН” Ирина Верещук поздравила всех с международным днем сына и показала собственных двух сыновей, сообщает УНН.

“Моя гордость. Поддержка. Мои крылья”. С Днем сына”, - подписала фото Верещук.

Справка УНН. Ирина Верещук закончила военный институт. С 2010 по 2015 годы была городской головой Равы-Русской. С 2019 года — депутат Верховной Рады.