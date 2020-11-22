Местные выборы: предварительная явка избирателей во втором туре составляет 22,5%

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах в 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%), пишет УНН.

По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах в 16:00 составила 22,5% (погрешность составляет 1%).

“Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 27%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах в этот же час составила 18,6%”, — указано в сообщении.

Напомним, что предыдущая явка на 12:00 составила 9,7% (погрешность — 0,5%)

Добавим, сегодня продолжается повторное голосование на выборах городских голов в 11 городах: Бердянск (Запорожская область), Днепр, Дрогобыч (Львовская область), Львов, Николаев, Никополь (Днепропетровская область), Полтава, Ровно, Славянск (Донецкая область), Ужгород, Черкассы.