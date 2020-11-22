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ООС: боевики дважды нарушили режим тишины

ООС: боевики дважды нарушили режим тишины

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сегодня, 22 ноября, вооруженные формирования боевиков дважды нарушили достигнутые мирные договоренности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“Сегодня, 22 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили достигнутые мирные договоренности. Так, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия”, — указано в сообщении.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

“Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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