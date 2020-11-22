Местные выборы: первые экзит-полы Львова, Черкасс, Днепра и Ровно

КИЕВ. 22 ноября. УНН. По состоянию на вечер по результатам экзит-полов в Киеве, Днепропетровске и Днепре — победу одержали действующие мэры городов, в Ривном — кандидат от партии “Ровно вместе”, пишет УНН со ссылкой на результаты опросов.

Так во Львове, по данным агентства Fama, а также социологической компании Liberty Report по заказу “Студии Савика Шустера” — победу одержал Андрей Садовый.

Опросы первого по состоянию на 19:00 дает следующие результаты: Садовый набрал 62,3% голосов, а его конкурент от “Евросолидарности” Олег Синютка — 37,7.

“Студия Шустера” дает Садовом 62,8%, его сопернику — 37,2%.

Экзит-пол проводился на 60 участках Львова путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Было опрошено 9068 львовян. Ожидаемая предельная ошибка — 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

На выборах городского головы Черкасс побеждает, по данным социологической компании Liberty Report по заказу “Студии Савика Шустера”, действующий мэр Анатолий Бондаренко с результатом 54,25% голосов. Представитель “Голоса” Виктор Евпак набирает 45,75% голосов.

В день выборов было опрошено 4083 жителя Черкасс на 42 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная ошибка — 1,45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

В Днепре во время повторного голосования, по данным СОЦИС, на выборах городского головы наибольшее количество голосов набрал действующий мэр Борис Филатов. Согласно опросу, победитель получил 78,75% голосов избирателей. Его конкурент Загид Краснов набрал 18,25% голосов.

Во время повторного голосования на выборах городского председателя Ровно, по данным СОЦИС, большинство голосов избирателей досталась кандидату от партии “Ровно вместе” Виктору Шакирзяну. По результатам опроса, за Шакирзяна отдали голоса 50,94% избирателей. За его оппонента, кандидата от “Европейской солидарности” Александра Третьяка проголосовали 46,03% жителей Ровно, принявших участие в выборах.