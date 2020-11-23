Зеленский назначил посла во Франции представителем Украины при ЮНЕСКО

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Франции Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО. Соответствующий указ от 23 ноября опубликован на сайте Главы государства, передает УНН.

“Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству”, — говорится в тексте документа.

Напомним, ранее Президент назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерину Зеленко Послом Украины в Республике Сингапур.