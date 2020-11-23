Буславец отчиталась за свои 7 месяцев на должности руководительницы Минэнерго

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство энергетики опубликовало отчет о своей деятельности за последние 7 месяцев под руководством Ольги Буславец, передает УНН.

Сообщается, что за это время Буславец решила ряд кризисных ситуаций и начала работу над стратегическими реформами энергосектора.

Так, министерство погасило задолженность по зарплате перед горняками государственных шахт. И способствовало выделению дополнительных 1,4 млрд грн на зарплаты горнякам до конца года. Кроме того, Минэнерго наладило сбыт отечественного угля. Урегулировало финансовые проблемы горняков шахты "Надежда", которые получили 51 млн грн из бюджета.

Также Буславец нашла компромисс с инвесторами "зеленой" энергетики, заключив с ними меморандум о взаимопонимании, и в конце - снизив "зеленые тарифы".

"Экономия для потребителей - около 6 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро до 2030 года. Снижены "зеленые тарифы": 15% - СЭС, 7,5% - ВЭС. 100% оплата за зеленую электроэнергию в августе-сентябре", - уточнили в Минэнерго.

Кроме того, благодаря усилиям министерства ГП "Гарантированный покупатель" может свободно продавать зеленую электроэнергию на аукционах, а НАЭК "Энергоатом" может продавать около 40% электроэнергии по двусторонним договорам.

Минэнерго также стабилизировало финансовое состояние "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

"Погашено более 1,5 млрд грн задолженности предыдущих периодов, новые долги не формируются", - сообщили в министерстве.

Усилиями министерства и в частности Буславец была разработана Концепция реформирования угольной отрасли, которая, среди прочего, предусматривает:

▪️ обязательную реконверсию угольных регионов,

▪️ усиление социальной защиты горняков,

▪️ эффективное использование средств господдержки,

▪️ распределение шахт на три категории: ресурсная база Центрэнерго, шахты двойного назначения, шахты с шансом на "вторую" жизнь.

Кроме того, Минэнерго разработало ряд важных энергетических инициатив. Речь в частности о: базовом законопроекте "Об энергетической эффективности", подготовке нового "Национального плана действий по энергоэффективности на период до 2030 года", разработке ряда законопроектов в сфере энергоэффективности.

Полный отчет Минэнерго доступен по ссылке.

Напомним, 20 ноября на внеочередном заседании правительства принято решение о признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины №604 о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец. Она заняла должность первого заместителя министра энергетики.

В то же время, временное исполнение обязанностей министра энергетики возложено на Юрия Бойко, который до этого работал заместителем министра. На этом посту он может находиться не более 30 дней, согласно новому закону.