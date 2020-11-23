Состояние политзаключенного Приходько в российском СИЗО критически ухудшилось - Омбудсмен

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Приходько в СИЗО в российском Ростове-на-Дону критически ухудшилось. Крымского активиста удерживают в камере в полной антисанитарии - имеются крысы, тараканы и насекомые. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, добавив, что обратилась к российскому Омбудсмену Татьяне Москальковой с призывом принять меры для восстановления прав украинца, передает УНН.

"Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, незаконно удерживаемого в следственном изоляторе №1 в Ростове-на-Дону, критически ухудшилось. Нашему соотечественнику, который имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения, руководство СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, что предусмотрено пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН", - указала Омбудсмен.

С ее слов, из-за резкого снижения слуха Олег Приходько "лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, а неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания".

"Кроме того, крымского активиста удерживают в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии - имеются крысы, тараканы и насекомые", - добавила Денисова.

Так, она отметила, что обращается "к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины Олега Приходько, в частности срочно провести квалифицированный медицинский осмотр, обеспечить надлежащие условия содержания в соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН по обращению с узниками".

О задержании проукраинского активиста сообщили 10 октября прошлого года. Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) из-за ареста в Крыму проукраинского активиста.

Украинского активиста обвинили по таким статьям УК РФ: "Подготовка к совершению террористического акта", "Приобретение и хранение взрывчатых веществ", "Изготовление взрывчатых веществ".

В начале апреля 2020 года Олег Приходько был этапирован из следственного изолятора Симферополя в ФКУ СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где и содержится в настоящее время.