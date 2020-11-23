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Украина хочет привлечь 300 млн долларов на преодоление последствий пандемии

Украина хочет привлечь 300 млн долларов на преодоление последствий пандемии

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник одобрил проект распоряжения Президента о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе между Украиной и МБРР, а также проект соответствующего распоряжения правительства, предусматривающий привлечение многомиллионной ссуды на борьбу с последствиями COVID-19. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин одобрил проект распоряжения Президента Украины "О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения Соглашения о займе (Второей дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", а также проект соответствующего распоряжения правительства", - сообщил Мокан.

По его словам, проектом акта предусматривается "признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь 300 млн долл. для проекту" Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Также, по словам нардепа, соответствующий заем позволит правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.

Для этого планируется:

- введение чрезвычайных денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19;

- поддержки бедных домохозяйств с помощью существующей в стране Программы Государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

- укрепление систем и институтов предоставления социальной защиты для улучшения реагирования в будущем.

Как сообщал УНН, в начале сентября Кабинет министров Украины планировал привлечь 100 млн долларов займа от МБРР для реализации проекта "Восточная Украина". То есть на восстановление территорий, пострадавших от агрессии РФ.

Источник: УНН
Теги: Украина, кредит, Коронавирус
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