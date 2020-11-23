Появился текст законопроекта Кабмина о льготах для импорта товаров легкой промышленности

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики получил текст правительственного законопроекта о одинаковых ставках ввозной пошлины на товары легкой промышленности. Предполагается одинаковое налогообложения на товары одной товарной группы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу законопроекта на сайте ВР.

Проведенный Гостаможслужбой анализ мер таможенно-тарифного регулирования и ставок ввозной пошлины свидетельствует о том, что сегодня на товары легкой промышленности (пряжа, нити, ткани) существует разное налогообложение, хотя они находятся в одной товарной группе. К примеру, нити шелковые, не расфасованные для розничной продажи, товарной позиции 5004 УКТ ВЭД, облагаются налогом по Ставки пошлины 2%, другая нить - 1%.

Отмечается, что в комбинированной номенклатуре ЕС применяется подход по установлению одинакового уровня льготных ставок ввозной пошлины в рамках товарных позиций.

Так, законопроектом №4410 предлагается установить:

▪️ льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити 50 - 53 группы УКТ ВЭД);

▪️ льготные ставки ввозной пошлины в размере от 1 до 8% на готовую продукцию - ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты;

▪️ повысить полные ставки ввозной пошлины до 10% на товары легкой промышленности по тем товарным подкатегориям согласно УКТ ВЭД, где такие ставки меньше 10%.

По информации правительства, согласно расчетов, проведенных на базе данных таможенной статистики с учетом фактических объемов импорта, в первом полугодии 2020 года, пересмотр ставок ввозной пошлины приведет к уменьшению поступлений ввозной пошлины в бюджет в сумме около 85 млн грн в год. В то же время, по информации Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности, такой пересмотр ставок ввозной пошлины будет способствовать росту объемов ввоза на таможенную территорию Украины текстильного сырья и материалов для переработки минимум на 10%.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал законопроект, в котором предлагается установить льготные ставки ввозной пошлины на товары легкой промышленности.