В Украине начал работу новый посол Таджикистана

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в понедельник принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Таджикистан в Украине Назризода Давлатали. Об этом сообщает пресс служба МИД, передает УНН.

“23 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Республики Таджикистан в Украине Назризода Давлатали. Евгений Енин поздравил посла с прибытием в Украину и пожелал успехов в его дальнейшей работе”, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Также отмечается, что заместитель министра во время встречи отметил важность активизации украинского-таджикского политического диалога и торгово-экономического сотрудничества.

“Собеседники также подтвердили готовность Украины и Таджикистана к расширению сотрудничества в инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах и подчеркнули существование значительного потенциала сотрудничества в сфере образования”, — говорится в сообщении МИД.

Напомним, ранее в этом месяце Енин принял копии верительных грамот от новоназначенного посла Австралийского Содружества в Украине Брюса Эдвардса.

Стороны договорились координировать усилия касательно катастрофы МН17.