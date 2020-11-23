Разумков подписал законопроекты о направлении средств шахтерам и для "ковидного" фонда

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава ВРУ Дмитрий Разумков подписал два законопроекта. Одним в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд грн грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавирусом. Другим согласуется техническая возможность проведения такой транзакции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Этими законами определены дополнительные источники финансирования Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 в сумме 8,9 млрд грн. В частности, для обеспечения готовности и реагирования учреждений здравоохранения на вспышки этой болезни, оказания медицинской помощи пациентам, а именно: на приобретение средств индивидуальной защиты, реактивов, тест-систем, медицинских изделий, дезинфекционных средств, на приобретение медицинского и лабораторного оборудования для проведения лабораторных и рентгенологических исследований, осуществления эффективного и качественного лечения и прочее", - говорится в сообщении.

Так, спикер ВР подписал соответствующие законопроекты №4119 и №41120.

"Также в конце решен вопрос о выплате задолженности по заработной плате шахтерам. Ведь теперь появляется возможность обеспечить дополнительные источники финансирования расходов на реструктуризацию угольной отрасли с целью погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий. В общем, угольная отрасль получит 1,4 млрд грн", - добавили в сообщении.

Напомним, парламентарии приняли в целом законопроект, которым в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд грн грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавирусом.