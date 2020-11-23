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Разумков до сих пор находится на самоизоляции и работает удаленно

Разумков до сих пор находится на самоизоляции и работает удаленно

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Председатель ВРУ Дмитрий Разумков, который болеет коронавирус, до сих пор находится на самоизоляции и работает в удаленном режиме. Об этом журналистам сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний, передает УНН.

“Дмитрий Александрович продолжает находиться дома в самоизоляции и работать удаленно. Очень надеемся, что уже скоро будет в обычном режиме”, — отметила Туний.

Как сообщал УНН ранее, в председателя ВРУ Дмитрия Разумкова подтвердили коронавирус.

После чего он передал свои полномочия заместителю председателя ВРУ Елене Кондратюк, ведь у его первого заместителя Руслана Стефанчука также обнаружили коронавирус.

В регламентном комитете ВР заявили, если председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков будет болеть в течение долгого времени, то есть процедура подписания документов онлайн. Следовательно, его отсутствие не ставит под угрозу подписание важных законопроектов, в частности, Госбюджета на 2021 год.

Сегодня, 23 ноября, Разумков подписал два законопроекта. Одним в этом году предусматривается выделение 1,4 млрд грн грн на зарплаты шахтерам и перечисление средств для фонда борьбы с коронавирусом.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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