В Украине накануне зимы в ремонте остаются 4 атомных энергоблока

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В ремонте остаются четыре атомных энергоблока страны, сообщает УНН со ссылкой на "Энергоатом".

"23 ноября на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблоки №5 ЗАЭС, энергоблок №3,4 РАЭС и энергоблок №2 ХАЭС - находятся в ремонте", - сообщили в НАЭК.

Имеющаяся мощность "Энергоатома" составляет 9260 МВт, текущая мощность - 9260 МВт, информируют в компании. 22 ноября станциями выработано 205,18 млн кВт·ч электроэнергии.

Напомним, "Энергоатом" сорвал график ремонта энергоблоков и к началу осенне-зимнего периода не вывел их на мощность, предусмотренную планом. Вследствие дефицита атомной электроэнергии начала расти цена на электроэнергию, что в первую очередь ударило по промышленности.

Предвидя такую ситуацию, в то время руководительница Минэнерго Ольга Буславец еще в начале осени призвала "Энергоатом" срочно оптимизировать ремонты. Сообщалось, что он должен догнать дефицит в 4,2 млрд кВт·ч.

Под давлением Минэнерго "Энергоатом" на днях вывел из ремонта энергоблок №2 Запорожской АЭС, однако судьба остальных энергоблоков остается неизвестной. Правительство изменило руководителя Минэнерго.

Также напомним, "Энергоатом" в этом году сорвал график запуска ядерного хранилища в Чернобыле.

В то же время, ущерб госкомпании за 9 месяцев 2020 года составил 5,3 млрд грн - против прибыли прошлого года.