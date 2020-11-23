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Ухудшение состояния политзаключенного Приходько: МИД требует от Кремля обеспечить надлежащие условия и медпомощь

Ухудшение состояния политзаключенного Приходько: МИД требует от Кремля обеспечить надлежащие условия и медпомощь

Олег Приходько

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российская Федерация обязана обеспечить медицинским уходом и надлежащими условиями украинского политзаключенного Олега Приходько, состояние которого в СИЗО в российском Ростове-на-Дону критически ухудшилось. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

"РФ обязана обеспечить медицинским уходом и надлежащими условиями украинского политзаключенного Олега Приходько, состояние здоровья которого существенно ухудшилось в следственном изоляторе Ростова-на-Дону", - написал Николенко.

Дипломат подчеркнул, что все украинцы, которые незаконно удерживаются в России и во временно оккупированном Крыму, должны быть освобождены.

Напомним, ранее сегодня Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Приходько в СИЗО в российском Ростове-на-Дону критически ухудшилось.

Денисова заявила, что обратилась к российскому Омбудсмену Татьяне Москальковой с призывом принять меры для восстановления прав украинца.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, здоровье, пленные, Кремль, политзаключенные
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