Украина выходит из еще одного договора между странами-членами СНГ - Зеленский подписал закон

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о выходе Украины из Договора о согласованной монопольной политике между государствами — членами СНГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон „О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики“ № 995-IX, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года. Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств — участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного ВРУ с оговорками законом от 16 января 2003 года № 449-IV”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами — членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину.

“Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам”, — добавили в ОПУ.

Как сообщал УНН ранее, правительство подготовило законопроект о выходе Украины из соглашения СНГ по незаконной миграции.