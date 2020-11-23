РФ обвинила Украину в том, что она не имлементировала в закон "формулу Штайнмайера"

КИЕВ. 23 ноября. УНН. По мнению Москвы, с согласованных договоренностей на Парижском саммите в декабре 2019 года выполненными можно считать только две — обмен удерживаемыми лицами и прекращение огня, а также РФ обвинила Украину в том, что она “до сих пор не имплементировала формулу Штайнмайера в свое законодательство”. Об этом говорится в сообщении пресслужбы посольства РФ в Украине, передает УНН.

“Несмотря на необходимость принятия постоянно действующего нормативно-правового акта об особом статусе Донбасса, как это предусмотрено минским „Комплексом мер“, Украина до сих пор не выполнила обязательства по имплементации „формулы Штайнмайера“ в свое законодательство”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция Украины после договоренностей на Парижском саммите якобы “неконструктивна”.

“Сегодня только две из согласованных в Париже мер можно считать частично выполненными: обмен удерживаемыми лицами (29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года) и прекращение огня (вступило в силу 27 июля 2020 года)”, — указано в тексте.

Также отмечается, что несмотря на значительное сокращение числа обстрелов в Донбассе с 27 июля 2020 года, “нарушения режима прекращения огня фиксируются там и по сей день”, при этом российская сторона не упоминает боевиков и их обстрелы украинских позиций.

“Продолжается перемещение Украиной вооружений, в том числе тяжелой военной техники, вблизи линии соприкосновения. Украинские вооруженные силы традиционно используют железнодорожные станции в логистических целях и создают препятствия для отслеживания переброски вооружений. Украинская сторона фактически заморозила выполнение остальных решений Парижского саммита и не проявляет заинтересованности в реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей”, — заявили российские дипломаты.

Как сообщал УНН ранее, имплементация “формулы Штайнмайера” в законодательство пока не обсуждается фракцией “Слуга народа”, у нее нет консолидированной позиции по этому вопросу.

Добавим, ещё летом представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов призвал к “дополнительным шагам для налаживания диалога Киева и Донбасса”.