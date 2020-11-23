Среди работников Аппарата ВР и нардепов 61 человек болеет COVID-19 - Кондратюк

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Верховной Раде коронавирусом болеют 27 нардепов и 34 работника аппарата ВР, но парламент работает в обычном режиме. Надеются до 1 декабря получить наработанные законопроекты по решению ситуации с КСУ. Об этом написала в Facebook и.о. председателя ВР Елена Кондратюк, передает УНН.

"Информирую о текущем состоянии дел в Верховной Раде Украины. Парламент работает в привычном режиме. Сегодня, как и.о. головы, провела очередное аппаратное совещание, обеспечиваем вместе с Аппаратом стабильное функционирование учреждения. К сожалению, по состоянию на 23 ноября на COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника Аппарата ВР", - отметила Кондратюк.

Также она проинформировала о возобновлении антикоррупционного законодательства - этим занимается рабочая группа, в которую входят представители всех депутатских фракций и групп, а также трех профильных комитетов ВР.

"Надеюсь, что до 1 декабря рабочая группа разработает и представит обществу соответствующие законопроекты. Это будет общее видение того, как возвращать электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование и каким образом будет решаться конституционный кризис", - написала Кондратюк.

Напомним, Разумков до сих пор находится на самоизоляции и работает удаленно.

Добавим, что 23 ноября Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и отныне "уже на работе".