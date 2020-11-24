Финального Бюджета-2021 до сих пор нет, причина в согласовании с МВФ - нардеп

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Утверждение проекта Государственного бюджета на 2021 год правительством для подачи на второе чтение в Верховную Раду ожидается в среду, 25 ноября. Основной камень преткновения для его утверждения - вопрос согласования с Международным валютным фондом. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от "Голоса", первый заместитель председателя комитета комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

"Бюджет-2021. До сих пор финальный документ не сформирован. Причина - (не)согласование с МВФ... Пока вероятная дата утверждения Бюджета на Кабмине - завтра, 25/11. Но без согласования с МВФ никто уже выносить не будет. Обожглись после первого чтения. Поэтому могут снова перенести", - написал Железняк.

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Так, по его словам, "дефицит надо все-таки снизить с 6% ближе к 5,3%", "макропрогноз нужно пересмотреть на более реалистичный", и также есть вопрос по повышению минимальной зарплаты.

При этом нардеп выразил мнение, что "с таким графиком уже очевидно, что транша не будет в этом году". "Но остается шанс на приезд миссии и staff agreement, а в текущей ситуации даже это нам критически необходимо", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе Железняк сообщил, что Кабинет министров в пятницу, 20 ноября, не вынес на свое заседание проект Государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению и не передал его в Верховную Раду, потому что "не может склеить" главный финансовый документ страны.

Добавим, во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде в декабре основнай задачей парламента видят принятие госбюджета на 2021 год. Однако "под елку" также возможно рассмотрят другие законопроекты, в частности, решение вопроса с КСУ.

Как сообщал УНН, 5 ноября парламентарии приняли в первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2021 год.