Зеленский одобрил закон о допуске следователей и прокуроров в зоне ООС

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

Речь идет о ЗУ "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях" № 948-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 ноября.

Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия по уголовным производствам в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенных сил.