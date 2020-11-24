"К Лозанне нам не привыкать, были и там победы в истории УАФ": как сложится судьба матча со Швейцарией

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина находится в ожидании вердикта УЕФА по поводу отмененного матча Лиги наций "Швейцария-Украина". Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов не исключил, что в случае несправедливого решения, Украина может обжаловать его в Лозанне, передает УНН.

"К Лозанне нам не привыкать, были и там победы в истории УАФ. А вообще, интересный получается лайфхак - "как выиграть матч Лиги чемпионов или отборочного цикла": команда приезжает в какую-то страну, где местный врач (на основе ложных тестов) закрывает команду на карантин и запрещает матч. После этого команде выписывают техническое поражение. Ну, чем не вариант?", - сказал он.

Отметим, что без учета поединка в Люцерне Украина опережает Швейцарию на три балла и в их дуэли должна была определиться команда, которая получила понижение в классе.

К слову, победителем квартета А4 стала Испания, которая разгромила дома немцев (6:0).

Как писал УНН, главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко считает, что переигровка матча "Швейцария - Украина" - лучший вариант с точки зрения fair-play.