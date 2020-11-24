На акцию возле посольства США собралось более тысячи человек - под здание стянули Нацгвардию

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сейчас акция, которая проходила сегодня в столице возле здания посольства Соединенных Штатов Америки, завершена. Участие в ней принимали около 1,5 тыс. человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

"Акция уже завершилась. Она проходила спокойно, нарушений не было", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, участники акции придерживались "масочного режима".

На вопрос о том, сколько человек приняли участие в акции, в полиции отметили: "около полутора тысяч".

Также, как рассказал УНН спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, во время акции правоохранители вместе с силами НГУ окружили посольство.

"Выделялся личный состав Нацгвардии, который вместе с представителями Национальной полиции взаимодействовал с целью того, чтобы обеспечить общественный порядок во время массовых акций, которые там планировались", - отметил он.

По данным СМИ, организаторами акции протеста стали сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которые выступают против "внешнего управления Украиной".

Напомним, на прошлой неделе массовые акции протеста проходили под стенами Верховной Рады Украины.