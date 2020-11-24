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Президент подписал закон о финансировании лекарств и реабилитации во время карантина за счет соцстраха

Президент подписал закон о финансировании лекарств и реабилитации во время карантина за счет соцстраха

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий финансирование ухода, пособий, лекарств, санаторно-курортного и реабилитационного лечения за счет Фонда соцстраха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Закон Украины "О внесении изменений в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "возвращен с подписью Президента, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Документом, в частности, устраняется ограничение по финансированию Фондом социального страхования Украины в период действия карантина", - говорится в сообщении.

Так, в частности, устраняются ограничения на финансирование:

▪️ одноразовых страховых выплат в случае стойкой утраты трудоспособности или смерти пострадавшего на производстве;
▪️ специальных медицинских и постоянных посторонних присмотров, бытового обслуживания, в частности, для лиц с инвалидностью;
▪️ лекарств и изделий медицинского назначения для пострадавших на производстве, лиц с инвалидностью;
▪️ санаторно-курортного лечения пострадавших, лиц с инвалидностью;
▪️ реабилитационного лечения работающих после перенесенных заболеваний и травм.

Указано, что соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 3 ноября.

Отмечается, что по требованию Закона Украины от 13 апреля 2020 года, с 18 апреля 2020 года Фонд приостанавливал финансирование указанных статей расходов.

Напомним, на фоне антирекордов COVID-19 количество больничных возросло почти на половину.

Также напомним, в НСЗУ предлагают увеличить тариф для оказания паллиативной помощи в 3,6 раза.

Источник: УНН
Теги: финансирование, Фонд социального страхования, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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