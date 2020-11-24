Венгерский чиновник отреагировал на отказ во въезде в Украину

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Уполномоченный правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштван Грежа на своей странице в Facebook подтвердил, что его не пустили в Украину, передает УНН.

Так, "это действительно произошло", - написал Грежа, комментируя информацию о том, что в Украину ему въезд запрещен.

"Детали позже, сейчас мы обсуждаем спасение украинского ведомства в Ньиредьгазе", - отметил он.

Стоит отметить, в городе Ньиредьгаза действует Самоуправление украинцев, Украинская воскресная школа, а в 2017 году была открыта кафедра украинского языка и культуры.

Кроме того, в городе находится украинское консульство.

Сам Грежа пока не объяснил, какое именно украинское учреждение оказалась под угрозой.

Напомним, 24 ноября Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета. Одним из оснований для запрета стало установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины.