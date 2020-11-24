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Зеленский пообещал аннулирование налоговых долгов и налоговые каникулы

Зеленский пообещал аннулирование налоговых долгов и налоговые каникулы

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Верховную Раду будет подан законопроект, который аннулирует налоговый долг в 3060 грн для 4 млн граждан Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН.

"На прошлой неделе я поручил правительству разработать меры по экономической поддержке людей, бизнеса. В субботу и воскресенье, когда у всех был "карантин выходного дня", у нас был "брейншторм выходного дня". Был поиск инструментов, сложные расчеты, анализ эффективности и влияния на бюджет... в результате - в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, предусматривающие следующее... Погашение налогового долга. Почти для 4 млн граждан, имеющих налоговый долг в 3060 грн... этот долг будет аннулирован. При усилении ограничительных мер 200 тыс. ФЛП первой группы будут освобождены от оплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский анонсировал 8 тыс. грн "поддержки" ФЛП из-за карантина.

Источник: УНН
Теги: поддержка национального производителя, помощь, Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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