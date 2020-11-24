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Зеленский рассказал на видео о "формуле счастья 2020 года"

Зеленский рассказал на видео о "формуле счастья 2020 года"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для счастья нужно всего четыре совершенно разных слова, и в 2020 году, во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19, это - "РНК возбудителя не обнаружено". Об этом он сказал в своем видеообращении, передает УНН.

"Поймал себя на мысли, что для счастья нужно всего четыре слова. Они могут быть при этом абсолютно разными: "любимый, ты станешь папой", или "ты снова станешь папой", или "наши пленные возвращаются домой", или "врачам выплачено все надбавки", или "на Донбассе нет потерь". И оказалось, что в 2020 году счастье может приносить и такое необычное сочетание четырех слов: "РНК возбудителя не обнаружено". А простым языком это означает, что мой тест на COVID-19 негативный", - сказал Владимир Зеленский.

При этом он поблагодарил всех за поддержку. "И я счастлив вернуться к работе в обычном режиме. Счастлив увидеть жену и детей не с экрана телефона, а наконец обнять их и поцеловать. Счастлив присоединиться к команде украинцев, которые победили COVID-19. И счастлив вместе с нашей большой командой, более 40 млн граждан, продолжать строить новую Украину", - добавил Президент.

Напомним, 9 ноября у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

23 ноября Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и "уже на работе".

Источник: УНН
Теги: Президент, Владимир Зеленский
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