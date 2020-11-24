Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0141  EUR: 33,76 0,1287 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт
Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4095

Украина и Литва готовят виртуальную встречу президентов в декабре

Украина и Литва готовят виртуальную встречу президентов в декабре

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел встречу с Послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом, во время которой обсудили подготовку очередного заседания Совета Президентов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

"Основное внимание во время встречи было уделено подготовке очередного заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что Жовква и Сарапинас обменялись мнениями по подготовке двустороннего экономического форума, который традиционно проходит в рамках заседания Совета Президентов Украины и Литвы.

"Заместитель руководителя Офиса Президента напомнил, что 12 декабря этого года Украина и Литва отметят очередную годовщину установления дипломатических отношений. По этому случаю было договорено проработать возможность организации видеовстречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Литвы Гитанаса Науседы, во время которой обсудить и другие важные задачи повестки дня украинского-литовского стратегического партнерства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Собеседники также обсудили ситуацию в Украине и Литве в связи со второй волной коронавируса и мерами, принимаемыми руководством обоих государств с целью преодоления пандемии и обеспечения защиты граждан, добавили в пресс-службе Главы государства.

Напомним, последний диалог Зеленского и Науседы состоялся в сентябре текущего года. Во время разговора стороны обсудили нарушения всеобъемлющего перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований и методы противодействия распространения коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.