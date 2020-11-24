ЦИК просят проанализировать проблемы избирательного законодательства по итогам выборов: в Раде разработают изменения

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обратился в Центральную избирательную комиссию с предложением предоставить анализ проблематики избирательного законодательства по итогам местных выборов, чтобы наработать изменения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.

"Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства обратился в ЦИК с предложением подготовить и предоставить анализ проблематики применения избирательного законодательства при организации и проведения местных выборов в Украине в 2020 году и по совершенствованию избирательного законодательства в части проведения местных выборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет решил разработать предложения по устранению недостатков правового регулирования избирательного процесса на местных выборах. Ответ от ЦИК ждут к 15 января 2021 года, его вместе с отчетами международных и национальных миссий по наблюдению за выборами в дальнейшем будет рассмотрено на одном из заседаний Комитета.

"Также в Комитете планируется создание рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, которая будет обрабатывать вышеуказанную информацию", - добавили в сообщении.

Как сообщили УНН во фракции "Слуга народа", в ВР проанализируют статьи Избирательного кодекса, которые вызвали больше всего ошибок в проведении выборов и в начале 2021 года будут их исправлять.