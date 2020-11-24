Венедиктова: закон о допуске следователей в зону ООС будет способствовать более эффективным расследованиям преступлений

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Законопроект о допуске следователей и прокуроров в зону ООС, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский, будет способствовать более быстрому реагированию и эффективному расследованию преступлений. Об этом написала в Facebook Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

"Новый порядок допуска правоохранителей к территориям, граничащим с зоной боевых действий, будет способствовать более быстрому реагированию и эффективному расследованию преступлений. До сих пор закон предусматривал достаточно неопределенную конструкцию "особый порядок", создававшую конкуренцию полномочий органов военного управления и правоохранительных органов", - написала Венедиктова.

По ее словам, теперь военное командование в сотрудничестве с правоохранителями обязаны утвердить четкие и понятные правила для полноценной работы прокуроров, следователей и дознавателей вблизи линии разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Например, отдельное сопровождение на территории с ограниченным доступом или специфические формы сообщения о работе в соответствующих зонах безопасности.

"Кроме этого, необходимо предусмотреть условия доступа к местам преступлений на этих территориях для экспертов, понятых и тому подобное. Вступление в силу этих изменений в законодательство, подписанными Президентом, наконец устранит пробелы и даст возможность органам предварительного расследования и прокурорам осуществлять свои полномочия в полном объеме. А это, в свою очередь, отразиться и на состоянии законности в районах вооруженного конфликта", - добавила Венедиктова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии.