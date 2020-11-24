Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0141  EUR: 33,76 0,1287 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт
Украина не получит транш МВФ ни в этом, ни в следующем году - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4695

На Донбассе украинский военный получил ранения: он в тяжелом состоянии

На Донбассе украинский военный получил ранения: он в тяжелом состоянии

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В пригороде Авдеевки результате выстрела вражеского снайпера украинский военный получил огнестрельное ранение, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

“Сегодня, 24 ноября, российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

“О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — суммируется в сообщении.

Напомним, в Донбассе прошедшие сутки, 23 ноября, боевики четыре раза нарушили режим “тишины”, украинские военные в ответ не стреляли.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.