Кулеба обсудил с послом Британии дальнейшие шаги стратегического партнерства

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с послом Великобритании в Киеве Мелиндой Симмонс дальнейшие шаги после подписания между странами Соглашения о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter посольства Великобритании в Украине.

"Мелинда Симмонс встретилась с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшие шаги после подписания Великобританией и Украиной Соглашения о стратегическом партнерстве, содействие гендерному разнообразию на дипслужбе, новые возможности сотрудничества в Конференции ООН по изменению климата в Глазго и международную "Крымскую платформу", которую поддерживает Великобритания", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в октябре подписали новое соглашение между Украиной и Великобританией.

Отметим, что Дмитрий Кулеба ранее заявил, что соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве откроет новые перспективы безопасности сотрудничества Украины и Великобритании.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, подписанное между Украиной и Великобританией, очень амбициозное, охватывает многие сферы и расширяет политическое и экономическое сотрудничество.