Кулеба обсудил с послом Британии дальнейшие шаги стратегического партнерства
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с послом Великобритании в Киеве Мелиндой Симмонс дальнейшие шаги после подписания между странами Соглашения о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter посольства Великобритании в Украине.
"Мелинда Симмонс встретилась с Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить дальнейшие шаги после подписания Великобританией и Украиной Соглашения о стратегическом партнерстве, содействие гендерному разнообразию на дипслужбе, новые возможности сотрудничества в Конференции ООН по изменению климата в Глазго и международную "Крымскую платформу", которую поддерживает Великобритания", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в октябре подписали новое соглашение между Украиной и Великобританией.
Отметим, что Дмитрий Кулеба ранее заявил, что соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве откроет новые перспективы безопасности сотрудничества Украины и Великобритании.
Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, подписанное между Украиной и Великобританией, очень амбициозное, охватывает многие сферы и расширяет политическое и экономическое сотрудничество.
@MelSimmonsFCDO встретилась с @DmytroKuleba , чтобы обсудить:- UK in Ukraine (@UKinUkraine) November 24, 2020
дальнейшие шаги после подписания Соглашения о стратегическом партнерстве
содействие гендерному разнообразия на дипслужбе
новые возможности сотрудничества в # COP26
международную Крымскую платформу, которую поддерживает pic.twitter.com/0ZG6pnn1A3
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