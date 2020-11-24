В Украине могут увеличить стоимость электроэнергии из-за достройки АЭС

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Несмотря на тяжелое финансовое состояние бюджета Украины, "Энергоатом" спешит выполнить поручение Президента Владимира Зеленского по достройке Хмельницкой АЭС. Стоимость проекта - 73 млрд грн, деньги собираются искать в "кошельках" украинцев - за счет увеличения стоимости электроэнергии на 40%, сообщает УНН.

Главным выгодоприобретателем, похоже, станет даже не Украина - потому что и так профицит электроэнергии в стране, а российский Газпром. Именно с "газпромовской" компанией Skoda JS анонсировал сотрудничество руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Сегодня там добавили, что уже завершили подготовительный этап проекта: создали рабочую группу, оценили техническое состояние подъемных кранов, создали штаб строительства, получили заключение о состоянии будущей строительной площадки, составили акт обследования оборудования, которое хранится на складах ХАЭС и может быть использовано при достройке энергоблоков.

Все это, говорят в "Энергоатоме", делают во исполнение указа Президента "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшем развитии ядерной энергетики" в части достройки энергоблоков №3 и №4 ХАЭС. Добавим, что документ датирован 22 сентября 2020 года.

"Ожидаем, что до конца ноября Министерство экологии утвердит отчет по оценке воздействия на окружающую среду строительства энергоблоков №3,4 Хмельницкой АЭС. Надеюсь, что после этого проект закона Украины "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3,4 ХАЭС" будет быстро обработан Кабмином и направлен в Верховную Раду, которая примет его до конца года", - комментирует и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Ранее УНН сообщал, что Зеленский не первый президент, кто приказывает немедленно достроить Хмельницкую АЭС. До этого так делал Петр Порошенко, а еще раньше - Виктор Янукович.

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В то же время, УНН не удалось получить данные актуального проекта сегодняшней достройки ХАЭС. Соответствующим проектом не обладают ни в "Энергоатоме", ни в Офисе Президента. Его нет вообще, убеждают эксперты.

"За ТЭО 2018 года в ценах 2017 года необходимый объем средств - 72 млрд грн. За прошедшие два года цены на оборудование и услуги выросли, гривна ослабла. Так что речь может идти о значительно большей сумме для реализации проекта. Внутри страны такие кредиты в наших банках даже под коммерческие проценты получить невозможно. А с учетом сегодняшней ситуации с накоплением долгов на рынке электроэнергии и с упорством, достойным лучшего применения, в проведении проигрышной стратегии торговли своей электроэнергией "Энергоатомом", вряд ли найдется инвестор для такого колоссального проекта с окупаемостью на десятилетия... Так что нереальность достройки ХАЭС очевидна, даже если бы был уже выбран тип ядерного реактора с технической точки зрения", - рассказывает эксперт Ольга Кошарная.

Впрочем, в "Энергоатоме" утверждают, что знают, где найти средства - хотят увеличить стоимость электроэнергии на 40%.

"Сейчас себестоимость производства электроэнергии составляет 54 копейки. И это намного ниже, чем себестоимость любой другой генерации. Нам нужно дополнительно добавить к этой себестоимости 20 копеек - чтобы она выросла до 74 коп", - заявил Котин .

В то же время, не слишком охотно в "Энергоатоме" комментируют сотрудничество с компанией Skoda JS, которая в релизах госкомпании значится как европейская. На самом деле Skoda JS входит в российскую группу компаний "ОМЗ", подконтрольной Газпромбанку и против которой применены санкции США из-за оккупации Крыма. Кроме Skoda JS, ОМЗ обладает, например, самым старым предприятием России - "Ижорские заводы".

Сколько именно группа Газпрома получит средств от Украины за "атомный проект" Зеленского - точно неизвестно. Между тем, сегодня Президент анонсировал помощь украинским предпринимателям и рабочим, которые попали под "карантин выходного дня" - 10 млрд грн или 8 тыс. грн на каждого и это в 7 раз меньше, чем сумма, предусмотренная на проект с россиянами.