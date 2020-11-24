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В Днепре объявили траур из-за смерти гендиректора КБ "Южное"

В Днепре объявили траур из-за смерти гендиректора КБ "Южное"

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Днепре 26 ноября будут прощаться с умершим от коронавируса гендиректором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, этот день объявлен днем траура. Об этом написал в Facebook мэр Борис Филатов, передает УНН.

"К большому сожалению, оборвалась жизнь генерального директора КБ "Южное" Александра Дегтярева. Он боролся за космическую мечту Днепра и принадлежал к школе профессионалов - опытных специалистов, чье имя известно в Украине и за ее пределами... Искренне сочувствую родным и близким. Гражданская панихида по Александру Дегтяреву состоится 26 ноября с 11 до 12 в ДК Машиностроителей. Также этот четверг в Днепре официально объявлен днем траура", - написал Филатов.

Напомним, генеральный директор Конструкторского бюро "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, смерть, Днепр и Днепропетровская область, траур, Коронавирус
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