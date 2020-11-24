Верещук рассказала, когда ждать Госбюджет-2021

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Бюджет на следующий год должен быть проголосован парламентариями до 1 января. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“Мы не можем оставлять людей без заработных плат. А все „хотелки“ — оставим на потом. Этот бюджет должен быть проголосован до 1 января”, — сказала она.

Отдельно Верещук прокомментировала ситуацию с приостановлением финансирования расходов бюджета Государственной казначейской службой.

“Ситуация контролируется. И все, кто работал в местном самоуправлении, в райгосадминистрациях, например, знают, что в конце года всегда рваная ситуация, когда назначение есть, а живых денег нет. Это — живой процесс, который есть ежегодно.

Труднее ли в этом году? Да, дыра есть, дефицит большой, но мы выберемся и все будет нормально. Я знаю, что КМУ работает над тем, чтобы обеспечить пенсии, зарплаты, защищенные статьи, энергоносители — это все должно быть проплачено”, — сказала она.

Комментируя вопрос задержки очередного кредита МВФ, Верещук выразила уверенность, что Украина его таки получит.

“МВФ понимает ситуацию Украины сегодня. МВФ точно не хочет, чтобы у нас был дефолт, или технический дефолт, или даже полудефолт, и чтобы мы не могли платить им по долгам”, — считает она.

Напомним, Верещук против отставки правительства до принятия бюджета на следующий год.