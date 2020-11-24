В Нидерландах завтра продолжится заседание суда по делу МН17

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Нидерландах завтра, 25 ноября, суд будет принимать решение по запросам защиты и исков прокуратуры по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу этого дела в Twitter.

"Завтра в 13:00 по центральноевропейскому времени, суд решит, какие ходатайства стороны защиты, а какие заявления PPS примут, а какие не будут удовлетворены", - говорится в сообщении.

В деле уже выступала сторона защиты обвиняемого Олега Пулатова. А уже с 12 ноября начала предоставлять свои аргументы сторона обвинения.

Сторона защиты, в частности, выразила желание допросить по делу заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко и главу МВД Арсена Авакова.

Напомним, 17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий пятьдесят третьей бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 "Малазийских авиалиний".