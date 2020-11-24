Украина пригласила Черногорию присоединиться к работе "Крымской платформы"

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Черногории в Украине Драгицей Понорац и пригласила черногорскую сторону присоединиться к работе "Крымской платформы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку Черногорией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировала о нарушении прав человека и милитаризации Крыма со стороны РФ. Она также представила видение Украины о начале инициативы "Крымская платформа" и пригласила черногорскую сторону присоединиться к ее работе", - говорится в сообщении.

Посол отметила, что Черногория занимает четкую позицию относительно непризнания временной оккупации украинского полуострова, а также присоединяется к санкционной политики ЕС в отношении России.

"Собеседницы также обсудили вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию с распространением COVID-19 в обеих странах и меры, которые предпринимают правительства для противодействия коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина пригласила принять участие в работе "Крымской платформы" Кипр и Бельгию.