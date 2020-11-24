В Ровно определили победителя второго тура выборов

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Ровно установили результаты повторного голосования на выборах городского головы, с 50,24% победил кандидат от партии "ЕС" Александр Третьяк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные гражданской сети ОПОРА.

"24 ноября Ровенская городская ТИК установила результаты повторного голосования на выборах городского головы. Им стал Александр Третьяк, выдвиженец партии "Европейская Солидарность". Он набрал 50,24%, то есть 27 451 голосов избирателей, а его оппонент Виктор Шакирзян, выдвиженец партии "Ровно Вместе" - 26057 голосов избирателей", - говорится в сообщении.

Для сравнения добавляется, что на местных выборах 25 октября Александр Третьяк набрал 16,93% или 10 591 голос, а Виктор Шакирзян - 19,84%, или 12 411 голосов избирателей.

Напомним, как сообщала ОПОРА ранее, в Днепре, Никополе Днепропетровской области и Дрогобыче Львовской области определили победителей второго тура выборов мэров.